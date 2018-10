Espanha propõe fim do Europeu feminino de hóquei para dia 24 de outubro

"Propõe-se como data para a sua realização o próximo 24 de outubro de 2018, com o fim de evitar - dentro do possível - causar maiores prejuízos, tanto às atletas, como também às ligas nacionais de ambas as federações e pôr um ponto final ao Campeonato o quanto antes", anunciou a RFEP em comunicado oficial.

O último jogo do Campeonato da Europa, que se realizou na Mealhada, colocou frente a frente as congéneres de Portugal e Espanha, tendo sido interrompido quando apenas faltava 1 minuto e 45 segundos para o final, num momento em que a Espanha vencia por 3-2 e bastava-lhe o empate para se sagrar campeã.

O motivo da interrupção foi o furacão Leslie, que assolou o território português no dia 13 de outubro, e que provocou danos no pavilhão onde se realizava a partida. Primeiro, a partida esteve interrompida por falta de luz e, mais tarde, foi mesmo suspensa por questões de segurança devido à queda de vários pedaços do teto.

O presidente da RFEP, Carmelo Paniagua, defende que a partida devia ter sido dada como terminada e não ter de se disputar os cerca de dois minutos que faltam, por uma questão de "senso comum".

No mesmo comunicado, a RFEP entende que, caso a Federação Portuguesa de Patinagem não aceite realizar os minutos finais na data proposta, "deveria dar-se por finalizado o jogo com o resultado que o marcador assinalava, pois não pode ficar por decidir a atribuição do título europeu pelo qual todas as seleções presentes lutaram".

A Federação Portuguesa de Patinagem já havia manifestado a vontade de cumprir o tempo em falta do jogo, com o objetivo de virar o resultado a seu favor e sagrar-se campeã europeia pela quarta vez na sua história, após conquistas em 1997, 1999 e 2001.

