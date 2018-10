Em abril, o clube exigiu a identificação dos responsáveis pela obtenção das informações privadas, e que os conteúdos publicados fossem eliminados.



Mas, de acordo com o Jornal de Notícias, o Tribunal da Califórnia arquivou as queixas do Benfica contra a Google e a Wordpress.

Ainda assim, deixa em aberto a possibilidade de ser apresentada uma nova queixa se surgirem novos dados.