Seleção portuguesa de sub-17 na Ronda de Elite com o pleno de três triunfos

Já qualificado à partida para o último jogo, depois de vitórias sobre o Cazaquistão e a Bielorrússia, o conjunto português foi dominador, apesar de ao intervalo estar empatado 1-1.

No Estádio Municipal de Aveiro, Famana Quizera (nove minutos), em jogada confusa culminada com remate entre as pernas de um contrário, inaugurou o marcador.

Contudo, aos 24, em lance igualmente baralhado, Michael Sparkes saltou mais alto do que Rodrigo Rego e cabeceou para o empate, lisonjeiro para a sua equipa ao intervalo.

Os pupilos de Emílio Peixe persistiram no intenso domínio na etapa complementar e recuperaram o comando com golo de Paulo Bernardo (59), a culminar um trabalho na direita. Gerson (75) acabou com as dúvidas quanto ao vencedor, ao aproveitar um lapso de um defesa e atirar cruzando para o fundo da baliza.

Apenas dois minutos mais tarde, e depois de Pedro Brasão "enrolar" três defesas adversários, Gerson só teve de encostar na pequena área, ao segundo poste.

Pedro Brasão estava determinado a ficar na história do encontro, apontando, aos 88, o melhor golo do jogo, fugindo a um defesa e desferindo potente remate à entrada da área para o definitivo 5-1.

Lusa