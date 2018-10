Único campeão olímpico israelita quer vender a sua medalha de ouro

Fridman, agora com 43 anos, pediu na sua página pessoal do Facebook "um especialista do eBay que saiba leiloar um objeto excecional, único do seu tipo em Israel", que se percebeu mais tarde tratar-se da sua medalha olímpica.

Vários internautas procuraram saber quanto esperava o antigo velejador ganhar e outros pediram para não leiloar a medalha, ao que Fridman disse que apenas queria "respostas de gente séria com muito dinheiro".

Além da sua medalha de ouro em 2004, Fridman conquistou também uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e o campeonato mundial de Windsurf em 2001.

Já retirado do panorama profissional, desde 2008 que se dedica a ser instrutor da modalidade e também a ser fotógrafo de casamentos e outros eventos.

Lusa