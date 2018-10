Benfica e Sporting defrontam-se na última ronda no grupo da Champions de futsal

O calendário do Grupo C de apuramento para a final four da Champions de futsal, cujo sorteio colocou na sexta-feira "leões" e "águias" no mesmo grupo, foi esta quarta-feira divulgado pelo Benfica na sua página oficial.

No grupo, que conta também com os croatas do Novo Vrijeme Makarska e com os russos do FC Sibiryak, em que todos se defrontam, só o vencedor garante a presença na fase final, agendada para abril de 2019.

Ainda antes do sorteio, o Sporting garantiu a organização do seu grupo da Ronda de Elite, que decorrerá entre 15 e 18 de novembro.

No primeiro dia, na quinta-feira (15 de novembro), a equipa leonina defronta o FC Sibiryak, e o clube da Luz o Novo Vrijeme Makarska, e na sexta-feira os portugueses trocam os adversários.

O Sporting procura apurar-se para a fase final e lutar, uma vez mais, pelo primeiro título europeu de futsal, depois de ter sido vice-campeão em 2011, 2017 e 2018.

Já o Benfica não marca presença na final four desde 2016, depois de ter sido terceiro essa época, repetindo o lugar de 2015. Os "encarnados" foram ainda vice-campeões em 2004 e em 2010 foram campeões, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

Nesta ronda de elite existem quatro grupos, apurando-se os primeiros para a fase decisiva.

O Inter Movistar, onde alinha o português Ricardinho, que venceu as duas últimas edições da principal prova europeia de clubes, integra o grupo A, com os anfitriões Vytis, da Lituânia, os eslovenos do Dobovec e os belgas Halle-Gooik.

Lusa