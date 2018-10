Benfiquista Castillo sai do banco para dar vitória ao Chile frente ao México

Castillo, reforço que não tem sido opção nos 'encarnados' (jogou alguns minutos na pré-eliminatória com o Fenerbahçe, na 'Champions', e na Taça da Liga, com o Rio Ave), entrou aos 78 minutos para o lugar de Sagal.

Com as 'estrelas' Alexis Sanchez e Arturo Vidal na equipa, o Chile, que falhou o Mundial2018, garantiu a vitória com o golo de Castillo aos 89 minutos, numa recarga a um primeiro remate seu.

No lado mexicano, foram titulares Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, e Jesus Corona, do FC Porto. Em jogo esteve também o ex-portista Diego Reyes, e o antigo guarda-redes dos 'dragões' Raul Gudino entrou aos 90+3.

Em outros jogos particulares, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3-1, com golos de Bacca (30 minutos) e do suplente Juan Hernandez (72 e 90+2), enquanto os costa-riquenhos marcaram por Waston (44).

Em East Hartford, no Connecticut, Estados Unidos e Peru empataram a 1-1, num jogo em que Andre Carrillo, emprestado pelo Benfica ao Al-Hilal entrou apenas aos 90+1. Para os norte-americanos marcou Sargent, aos 49, e pelos peruanos Flores, aos 86.



Lusa