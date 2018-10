Jovens do Benfica B chamados por Rui Vitória para jogo da Taça

Os defesas Ferro e Pedro Amaral e o médio ofensivo Jota integram a lista para o encontro desta quinta-feira e podem vestir pela primeira vez a camisola da equipa sénior do Benfica em jogos oficiais.

Na convocatória revelada no site oficial do clube destacam-se ainda as chamadas do guarda-redes Bruno Varela e do lateral Corchia, que podem cumprir em Coimbra os primeiros minutos da época ao serviço dos encarnados.

O desafio entre o Sertanense, do Campeonato Portugal, e o Benfica, da I Liga, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para as 20:45 de quinta-feira, no Estádio Cidade de Coimbra.

Lista de 22 convocados:

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos.

Defesas: Conti, Rúben Dias, Corchia, Yuri Ribeiro, André Almeida, Pedro Amaral e Ferro.

Médios: Gabriel, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa, Jota, João Félix e Gedson.

Avançados: Jonas, Seferovic e Ferreyra.

Lusa