Meo Rip Curl Pro Portugal espera até às 11:30 para decidir reinício da competição

Na primeira chamada do dia na praia de Supertubos, às 07:45, a organização da etapa portuguesa preferiu aguardar para decidir se retoma hoje a prova, que ficou a meio da segunda ronda, na terça-feira.

Com os dois portugueses 'wild-cards' Vasco Ribeiro e Miguel Blanco afastados na repescagem, Frederico Morais é agora o único surfista luso em prova. Na 12.ª bateria da segunda ronda terá pela frente o brasileiro Yago Dora.

Para os surfistas que lutam pelo título mundial, tanto o brasileiro Gabriel Medina, líder do 'ranking', como o australiano Julian Wilson, terceiro da hierarquia, avançaram diretamente para a terceira fase, depois de terem vencido as respetivas baterias na ronda inaugural.

Já o brasileiro Filipe Toledo, atual número dois, também seguiu o caminho dos 'rivais', mas teve de vencer o compatriota 'wild-card' Samuel Pupo na repescagem.

Nas contas do campeonato, Medina sagra-se campeão do circuito, que conquistou em 2014, se vencer em Peniche, Toledo for eliminado na terceira ronda e Wilson não chegar às meias-finais.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.



Lusa