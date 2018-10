West Ham suspende treinador das camadas jovens após marchar com grupo político de direita

Mark Phillips publicou no Twitter que participou no sábado numa marcha juntamente com centenas de apoiantes de um grupo político de direita, o Democratic Football Lads Alliance, no centro de Londres.

A página do Football Lads revelou que a manifestação foi realizada com o intuito de protestar contra o regresso da Síria de extremistas islâmicos.

"Temos uma política de tolerância zero para qualquer forma de comportamento violento ou abusivo. Continuaremos a proteger e a valorizar esses valores. Continuamos comprometidos em garantir que todos os membros da família do West Ham se sintam seguros, respeitados e incluídos", revela o comunicado.

Lusa