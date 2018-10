Rafa (35'), Gedson (53') e Jonas (68'), que voltou a marcar cinco meses depois, fizeram os golos do triunfo encarnado perante o emblema do Campeonato de Portugal - terceiro escalão do futebol nacional.

A Taça prossegue esta sexta-feira, com o FC Porto a jogar no terreno do Vila Real. No sábado, o Sporting defronta o Loures e, no domingo, o SC Braga desloca-se ao terreno do Felgueiras.

Confira aqui a lista completa de jogos desta 3.ª eliminatória da prova rainha do futebol português.