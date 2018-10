Internacional inglês Luke Shaw renova com o Manchester United até 2023

"Quero que todos saibam que darei tudo o que tenho para recompensá-los [aos adeptos] e trazer sucesso nos próximos anos. Ainda sou muito jovem, com muito para aprender, e mal posso esperar para continuar às ordens de José Mourinho", disse o defesa, que cumpre a quinta época nos "red devils".

Em declarações publicadas no site oficial do Manchester United, o treinador português considerou que Luke Shaw - que esta época esteve em nove jogos e marcou um golo -, merece o novo contrato, elogiando as características do jovem jogador.

"O Luke ainda é muito jovem e tem melhorado ao longo do tempo. Temos que nos sentir muito orgulhosos por ele. Estou muito contente que mantenhamos um jovem talento inglês, com um futuro risonho à sua frente", comentou Mourinho.

Lusa