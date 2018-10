Neymar está em Peniche a apoiar o surfista Gabriel Medina

Neymar publicou nas redes sociais fotografias com Gabriel Medina, captadas em Peniche, no terceiro dia da 10.º etapa do circuito mundial de surf.

Segundo o portal de notícias brasileiro Globo Esporte, o jogador do Paris Saint-Germain chegou à cidade de Peniche, no seu jato particular, durante a manhã desta quinta-feira, quando o surfista brasileiro disputava a terceira ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal.

O Globo Esporte também adianta que os dois encontraram-se no hotel depois de Medina ter vencido o surfista australiano Ryan Callinan. Neymar ainda esteve na praia de Supertubos para acompanhar o resto da ronda.