Nike assina primeiro contrato profissional com atleta com paralisia cerebral

Ao terminar uma meia maratona, Justin Gallegos foi surpreendido pelo diretor da Nike, John Douglas, que lhe entregou pessoalmente um contrato com a marca.

Justin Gallegos completou a prova no dia 6 de outubro, dia em que se assinalava o Dia Mundial da Conscienciliazação sobre Paralisia Cerebral, em 2h03m49s.

A conquista do jovem foi registada e publicada no seu Instagram, onde deu força a outros atletas.

Esta não foi a primeira vez que o caminho de Justin Gallegos se cruzou com o da Nike. O jovem de 20 anos já tinha estado a trabalhar com a marca desportiva na criação de uns ténis adaptados à sua corrida.

"No começo, eu pensei que eles só me iam dar alguns ténis para experimentar, mas transformou-se em algo mais. Eles queriam-me no projeto, ouvir a minha voz e as minhas opiniões, descobrir o ponto de vista de uma pessoa com deficiência real para construir uns ténis melhores para mim", contou numa entrevista à CNN.