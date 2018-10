Bruno César e Lumor regressam aos convocados do Sporting para visita ao Loures

O médio brasileiro Bruno César e o lateral esquerdo Lumor ainda não foram utilizados pela equipa leonina esta temporada e integram a lista de 20 eleitos para o embate com o 13.º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, juntamente com os jovens Miguel Luís, Elves Baldé e Luís Maximiano.

De fora ficaram o guarda-redes Viviano, os defesas Coates e Ristovski, os médios Battaglia, Acuña e Wendell e os avançados Raphinha e Diaby, ambos lesionados, que se juntaram aos indisponíveis Bas Dost e Mathieu.

O Sporting, quinto classificado da I Liga, defronta o Loures, no sábado, a partir das 20:45, no Complexo Desportivo do FC Alverca.

Lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano.

Defesas: Marcelo, André Pinto, Jefferson, Lumor e Bruno Gaspar.

Médios: Petrovic, Bruno César, Misic, Miguel Luís, Bruno Fernandes e Gudelj.

Avançados: Nani, Carlos Mané, Elves Baldé, Jovane Cabral, Montero e Castaignos.

Com Lusa