FC Porto goleia e avança na Taça de Portugal

Adrián López, com quatro golos (7', 14', 45+2' e 66'), Soares (49') e André Pereira (61') construíram o triunfo portista no Complexo Desportivo Monte da Forca, casa do Vila Real.

Ainda antes do intervalo, a equipa que milita nos campeonatos distritais ficou reduzida a 10 jogadores, devido à expulsão de Raúl Babo.

O FC Porto junta-se assim ao Benfica na 4.ª eliminatória da prova rainha do futebol português. O Sporting é o último dos "três grandes" a entrar em campo, este sábado em Alverca, frente ao Loures.

Confira aqui a lista completa de jogos desta 3.ª eliminatória da prova rainha do futebol português.