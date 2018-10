FPF aplica parte da receita do Mundial 2018 em bolsas para alunos carenciados

Segundo a FPF, as bolsas serão atribuídas no presente ano letivo a alunos matriculados no 10.º ano, residentes em territórios de baixa densidade populacional e cujos agregados familiares demonstrem uma situação de insuficiência económica.

O regulamento para atribuição das bolsas, hoje divulgado, explicita que as bolsas "visam apoiar a prossecução dos estudos, a integração e inclusão, a alunos economicamente carenciados, residentes foram dos grandes centros urbanos, através das seguintes componentes: educação, desporto, cidadania".

O período de apresentação de candidaturas começa hoje e termina em 14 de dezembro.

A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em 2016, encaixou 12,6 milhões de euros no Mundial Rússia2018, competição da qual foi afastada nos oitavos de final pelo Uruguai.

Lusa