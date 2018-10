Jogador emprestado pelo Benfica marca 5 golos em jogo da liga alemã

A dupla de avançados do Eintracht esteve, de resto, 'endiabrada', já que os outros dois golos da equipa da casa foram 'assinados' pelo francês Sebastian Haller - aos 20, de grande penalidade, e aos 50.

Quanto a Jovic, marcou aos 26, 34, 55, 69 e 72, o que o 'catapulta' para melhor marcador da 'Bundesliga' até ao momento, com sete golos, mais um do que o espanhol Paco Alcacer, do Borussia Dortmund. O golo de 'honra' do Fortuna Dusseldorf foi de Muslija, aos 86 minutos.

O jogo, que marca o arranque da oitava jornada da 'Bundesliga', permite ao Eintracht subir ao sexto lugar, com 13 pontos, ao passo que o Fortuna desce a último, com os mesmos cinco pontos que tinha, mas agora pior diferença de golos face aos clubes com quem está empatado.

Lusa