PSG quer ser assistente no inquérito do jogo com Estrela Vermelha

O clube francês informou na quinta-feira o ministério público o seu desejo de estar associado ao processo e de ser "reconhecido como vítima", disse Francis Szpiner, que acrescentou que o presidente do clube Nasser Al-Khelaifi "quer ser ouvido". Também na quinta-feira, os advogados do Estrela Vermelha informaram que vão apresentar "uma queixa por denúncia caluniosa".

No dia 03 de outubro, o Paris Saint-Germain venceu o Estrela Vermelha por 6-1, no encontro da segunda jornada do Grupo C da liga milionária".

Lusa