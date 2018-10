Shakhtar de Paulo Fonseca obtém vitória sofrida no campeonato ucraniano

A receção ao Desna, para a 12.ª jornada da prova, antevia-se relativamente fácil para a formação do treinador português, só que foi tudo menos isso e só se resolveu ao minuto 90+3, com o golo do brasileiro Maycon, a fixar o 1-0 final.

Antes disso, assistira-se a um domínio avassalador, mas sem consequências, do Shakhtar até ao minuto 64, com a expulsão do nigeriano Mayode.

A jogar contra 10, o Desna (atual sétimo na prova) acreditou que poderia pontuar em Kharkiv e quase o conseguiu, só cedendo no "pressing" final do campeão ucraniano.

Com este resultado, a equipa de Donetsk conserva o primeiro lutar do campeonato, agora com 31 pontos. Mesmo que o Dínamo de Kiev ganhe, não passará dos 29.

Com Lusa