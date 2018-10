Últimos minutos do Europeu feminino de hóquei em patins jogam-se a 1 de novembro

O jogo entre Portugal e Espanha, disputado no sábado no Pavilhão Municipal da Mealhada, no distrito de Aveiro, foi suspenso a 1 minuto e 45 segundos do fim, após várias interrupções, quando a Espanha vencia Portugal por 3-2.

Às espanholas basta um empate para garantirem o título europeu, mas o jogo de sábado ficou por concluir, devido às falhas sucessivas no fornecimento de energia elétrica no Pavilhão, devido aos efeitos da tempestade Leslie.

Nesta sexta-feira, o presidente da Federação espanhola de Patinagem (RFEP), Carmelo Panigua, confirmou à agência EFE existir um acordo entre as duas federações para que o jogo se conclua no dia 1 de novembro, faltando apenas definir a hora.

Já esta a semana, a Federação Europeia de Hóquei em Patins (WSERH) recusou a data de 24 de outubro para a realização do tempo que falta da final do Europeu 2018 feminino, interrompida no sábado, por indisponibilidade dos árbitros.

"Com referência à resposta enviada pelas duas federações à Federação Europeia de Hóquei em Patins, informamos que a data de 24 de outubro proposta para a conclusão do jogo não pode ser aceite devido à indisponibilidade dos dois árbitros, um lesionado e outro indisponível", referia a nota da WSERH.

O organismo enviou então novo pedido às federações portuguesa e espanhola para que sugerissem nova data para a conclusão do jogo interrompido sábado.

