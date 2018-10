Ítalo Ferreira elimina Gabriel Medina e leva disputa do título mundial de surf para o Havai

O líder do 'ranking' necessitava de vencer a etapa de Peniche para voltar a conquistar o título que ergueu em 2014, mas acabou eliminado pelo compatriota, num 'heat' bastante equilibrado.

Gabriel Medina amealhou 14,73 pontos (6,83 e 7,90), mas Ítalo Ferreira fez a melhor manobra da competição já perto do fim da bateria, contabilizando um total de 16,47 (7,17 e 9,30), que lhe valeu a presença na final.

Ao terminar a 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial no terceiro lugar, Medina, que tinha vencido a prova lusa em 2017, permanece na liderança do 'ranking' e vai iniciar como principal candidato ao triunfo final o Billabong Pipe Masters, a disputar entre 08 e 20 de dezembro, em Oahu, no Havai.



Lusa