Paris Saint-Germain goleia Amiens e segue invicto na liderança

Mesmo sem o brasileiro Neymar, em modo poupança para a Liga dos Campeões, dado que quarta-feira recebe os italianos do Nápoles, os parisienses brindaram o Amiens, primeiro clube acima da linha de água, com um festival de golos.

O brasileiro Marquinhos, aos 12 minutos, e Adrien Rabiot, a os 42, ambos solicitados pelo argentino Ángel Di Maria, colocaram o Paris Saint-Germain a vencer por 2-0 ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, os líderes do campeonato gaulês conseguiram três golos em sete minutos, marcados pelo alemão Julian Draxler, aos 80 minutos, por Kylian Mbappé, aos 82, e por Moussa Diaby, aos 87.

O campeão segue na liderança com 30 pontos em dez jogos, mais 11 do que o Lille, segundo classificado, que ainda este sábado se desloca ao recinto do Dijon, e mais 13 do que o Lyon, terceiro, que na sexta-feira venceu o Nimes (2-0).



Lusa