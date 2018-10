Ajax renova com avançado Kasper Dolberg antes de receber o Benfica

A um dia de receber as "águias" na Arena Johan Cruijff, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, o Ajax anunciou a renovação com o avançado, que foi utilizado esta época várias vezes pelo técnico Erik Tem Hag no campeonato e na liga milionária.

Dolberg, que chegou aos juniores do Ajax em 2015, proveniente do Silkeborg, disputou esta época sete jogos e marcou quatro golos. O avançado disputou alguns minutos na Liga dos Campeões, na vitória sobre o AEK (3-0) e no empate com o Bayern Munique (1-1).

Na última época, Dolberg teve algumas lesões, mas espera agora recuperar a melhor forma e prosseguir o trabalho das últimas semanas, depois de ter marcado no sábado, na goleada ao Heerenveen, por 4-0.

Na terça-feira, a equipa holandesa recebe o Benfica, num momento em que lidera, em igualdade pontual com o Bayern, o Grupo E da Liga dos Campeões, enquanto os "encarnados" são terceiros, com menos um ponto.

Lusa