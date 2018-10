Otávio ainda condicionado no último treino do FC Porto antes da viagem para a Rússia

Na manhã desta segunda-feira, no Olival, os "dragões" efetuaram o último treino antes da viagem para Moscovo (marcada para o início da tarde), onde na quarta-feira defrontam o Lokomotiv, de Éder e Manuel Fernandes, no Grupo D da Liga dos Campeões.

Na terça-feira, Sérgio Conceição dará, juntamente com um jogador, uma conferência de imprensa no Estádio do Lokomotiv, às 15:45 horas de Lisboa, e às 16:30 horas a equipa campeã portuguesa fará o treino de adaptação ao relvado.

O FC Porto lidera o Grupo D da liga milionária, com os mesmos quatro pontos dos alemães do Schalke 04, seguidos pelos turcos do Galatasaray, com três pontos, enquanto que a equipa russa ainda não pontuou nas duas jornadas disputadas.

O jogo entre Lokomotiv e FC Porto (20:00 horas de Lisboa), da terceira jornada do grupo, será arbitrado pelo escocês Bobby Madden.

Com Lusa