Pavel Hapal substitui Jan Kozak como selecionador da Eslováquia

"Pavel será o novo selecionador da Eslováquia", indicou a federação, em comunicado, no seu site oficial. Hapal, de 49 anos, liderou a seleção de sub-21 eslovaca entre 2015 a 2018, depois de ter sido vencido campeonato eslovaco no comando técnico do MSK Zilina, em 2010.

"No início tínhamos vários candidatos, mas hoje [segunda-feira] estamos a apresentar Pavel Hapal. O Comité Executivo aprovou a sua nomeação com nove votos a favor e apenas um contra", revelou o presidente da SZF, Jan Kovacik.

Kozak, de 64 anos, abandonou o cargo há uma semana, um dia depois da derrota por 2-1 sofrida em casa frente à República Checa, em jogo da Liga das Nações B, e depois de já ter sido derrotado pela Ucrânia, por 1-0.

Lusa