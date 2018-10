Noussair Mazraoui, aos 90+2 minutos, com a ajuda de um desvio em Grimaldo, selou o triunfo do conjunto holandês, que segurou a liderança do agrupamento, com sete pontos, os mesmos do Bayern Munique, que venceu por 2-0 no reduto do AEK Atenas.

A formação encarnada, que em 7 de novembro recebe o Ajax, manteve-se no terceiro lugar, com três pontos. Os gregos são últimos, ainda a zero.



Lusa