Benfica procura triunfo em Amesterdão para ficar mais perto dos oitavos da Champions

Na terceira jornada, uma vitória na Holanda, frente um adversário direto na luta pelo apuramento, deixa o clube da Luz em boa posição para chegar à próxima fase da Champions, num jogo em o central Rúben Dias é baixa certa, devido a castigo.

Em contrapartida, o jogo na Johan Cruijff Arena poderá marcar o regresso aos grandes palcos do brasileiro Jonas, goleador dos 'encarnados' nas últimas quatro temporadas, depois de um início de época marcado por problemas físicos.

O encontro tem início agendado para as 20:00 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.

Rui Vitória reconheceu esta segunda-feira a qualidade do Ajax, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira. O treinador do Benfica recusa a ideia de entrar em campo para o empate e, no seu pensamento, só a vitória importa.

Antes, às 17:55, o Bayern Munique defronta em Atenas o AEK.

Grande parte das atenções do primeiro dia da terceira jornada da Liga dos Campeões vão estar viradas para o regresso de Cristiano Ronaldo, com a camisola da Juventus, a Old Trafford para defrontar o Manchester United, seu antigo clube, e o compatriota José Mourinho, seu antigo treinador.

O dia pode ser decisivo para a continuidade de Julen Lopetegui, ex-técnico do FC Porto, no Real Madrid, na receção dos atuais tricampeões europeus aos checos do Viktoria Plzen.Destaque ainda para o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, que recebe em Kharkiv o Manchester City, de Bernardo Silva.

Com Lusa