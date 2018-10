Gary Neville considera que o melhor golo de sempre foi marcado por Cristiano Ronaldo

De acordo o Metro, o antigo internacional inglês considera que "o golo que foi marcado frente à Roma, nesse dia, foi o melhor golo que alguma vez (...)" viu, explicando que Cristiano Ronaldo correu a toda a velocidade, desde a linha de meio campo até à àrea adversária para conseguir concluir uma jogada de ataque lateral, com um disparo forte de cabeça para o fundo da baliza.

O Manchester United acabou por vencer e eliminar a Roma e chegou à vitória da Liga dos Campeões 2007/2008, vencendo na final o Chelsea no desempate por penáltis. Cristiano Ronaldo sagrou-se pela primeira vez campeão da Liga dos Campeões nessa época.

Apesar da opinião do antigo futebolista, o próprio Cristiano Ronaldo admite que o melhor golo que marcou ao longo da sua carreira foi na noite de 3 de abril de 2018 de Liga dos Campões, em Turim, no estádio da Juventus, mas ao serviço do Real Madrid. O mítico golo de pontapé de bicicleta venceu o prémia da UEFA de melhor golo da época.

As declarações de Gary Neville surgem na sequência do regresso do jogador português a Old Trafford, mas desta vez para defrontar o Manchester United, ao serviço da Juventus. O encontro está marcado para esta terça-feira, e é referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Gary Neville começou e terminou a carreira com a camisola do Manchester United e durante 21 épocas, participou em 601 jogos da equipa principal dos "red devils" e marcou 7 golos.