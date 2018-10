FC Porto tenta em Moscovo aproximar-se dos oitavos da Champions

Um eventual triunfo na capital russa, aliado a um empate ou uma derrota dos alemães do Schalke 4 em Istambul perante o Galatasaray, deixa os campeões portugueses isolados no topo do agrupamento e com caminho aberto para alcançarem o apuramento para a próxima ronda.

Otávio e Hernâni recuperaram dos problemas físicos e podem entrar nas opções do técnico Sérgio Conceição, perante um Lokomotiv Moscovo que conta no plantel com os internacionais portugueses Manuel Fernandes e Éder.

O encontro está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do escocês Bobby Madden.Nos jogos de hoje, destaque para a receção do FC Barcelona, sem Lionel Messi, lesionado, ao Inter de Milão e ao duelo entre Liverpool, vice-campeão europeu, e o Estrela Vermelha, em Anfield Road.

Lusa