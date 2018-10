Rúben Dias e Castillo de volta aos convocados do Benfica

Para a visita ao emblema de Belém, agendada para este sábado, o técnico dos 'encarnados' apostou em 20 nomes, saindo da lista divulgada para o desafio com os holandeses os nomes de Bruno Varela, Yuri Ribeiro, Ferro e Ferreyra, tendo entrado o defesa-central português e o avançado chileno.

O desafio entre o Belenenses, 13.º classificado, com sete pontos, e o Benfica, primeiro, com 17, está marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio do Jamor.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.

- Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.

Lusa