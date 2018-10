Salvio diz que é "um privilégio" realizar 250 jogos pelo Benfica

"Fazer 250 jogos pelo Benfica é uma felicidade enorme, um privilégio. Não são todos que conseguem fazer 250 jogos por este clube", mencionou em declarações aos meios de comunicação oficiais dos 'encarnados'.

O internacional argentino em 13 ocasiões acrescentou: "Estivemos à altura do que a partida pedia, mas, no final, a sorte não esteve do nosso lado e não conseguimos manter o empate, que era o desfecho que o jogo merecia".

Salvio, que se estreou pelo Benfica em 28 de agosto de 2010, no triunfo frente ao Vitória de Setúbal, por 3-0, mencionou na altura sentir "uma felicidade enorme".

"Foi um momento muito bonito para mim. Tinha muitos sonhos para conquistar, muitas metas. Por vezes gostaria de voltar atrás e aproveitar de novo todos os momentos", revelou.

Dos 250 jogos, Salvio destacou três: o primeiro jogo frente ao Sporting, no qual marcou um golo, uma partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal, em que fez o primeiro golo desse encontro e por último a final da Taça de Portugal da época 2016/17, frente ao Vitória de Guimarães, na qual marcou um golo de cabeça.

Há oito épocas no Benfica (2010-11 e desde 2012), Salvio apontou 60 golos e celebrou a conquista de 13 troféus: quatro ligas, duas taças de Portugal, três supertaças e quatro taças da Liga.

