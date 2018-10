Songo pode sagrar-se campeão moçambicano no domingo

Quando faltam apenas duas jornadas para o fim do 'Moçambola', o Songo soma 57 pontos, mais três do que o perseguidor direto na luta pelo título, o Ferroviário de Maputo, segundo classificado, que conta com 54.

O Songo pode até empatar ou perder desde que o Ferroviário de Maputo obtenha o mesmo resultado na deslocação ao estádio do homónimo da Beira.

A equipa de Tete leva vantagem no confronto direto com as 'locomotivas da capital', pelo que, em caso de igualdade pontual entre as duas equipas no final do campeonato, o título é conquistado pelo Songo.

Lusa