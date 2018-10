Sorteio da Taça de Portugal já ditou sorte das equipas

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou que três dos 16 jogos da eliminatória, se defrontem equipas da Primeira Liga. O Santa Clara recebe o Desportivo de Chaves, o Feirense vai à Madeira enfrentar o Marítimo e o FC Porto joga em casa com a Belenenses SAD.

O Sporting vai a Viseu, enfrentar o Lusitano de Vildemoinhos (equipa que eliminou o Nacional na 3.º eliminatória) do Campeonato de Portugal, depois de se ter qualificado com uma vitória frente ao Loures. O Benfica vai receber o Arouca, equipa que participa na II Liga e está posicionada no 13.º lugar com 6 pontos em 6 jogos.

O Rio Ave e o Tondela são as equipas que vão defrontar os clubes das Distritais, que ainda estão em competição, ao defrontarem o Silves e o Vale Formoso, respectivamente.

Santa Clara - Chaves

Rio Ave - Silves

Braga - Praiense

Leixões - Anadia

Cova da Piedade - Desportivo das Aves

Lusitano Vildemoinhos - Sporting

F.C. Porto - Belenenses SAD

Marítimo - Feirense

Covilhã - Moreirense

Montalegre - Águeda

Paços de Ferreira - Casa Pia

Penafiel - Vitória Futebol Clube

Espinho - Boavista

União da Madeira - Vitória Sport Clube

Benfica - Arouca

Tondela - Vale Formoso