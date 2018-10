Carros submersos na Baja Portalegre 500

Um dos pilotos foi salvo por um colega que teve que partir o vidro do jipe e retirá-lo. Momentos de tensão que terminaram sem feridos graças à destreza e ação rápida de um dos pilotos que conseguiu salvar o companheiro que estava preso dentro da viatura. Outros concorrentes conseguiram ainda salvar as viaturas que estavam a ser submersas com a ajuda de cordas.