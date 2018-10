Claude Puel diz que queda de helicóptero do presidente é "uma tragédia" para o Leicester

"É uma tragédia para o clube. Estou tremendamente triste", afirmou hoje o treinador do Leicester, um dia depois de o helicóptero do líder do clube, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, se ter despenhado junto ao estádio King Power.

"Penso nas vítimas e nas suas famílias e queria tranquilizar todos os que se preocuparam comigo. Estou triste, mas estou bem", referiu Puel.

Na noite de sábado, após o empate 1-1 na receção do Leicester ao West Ham, em jogo da 10.ª jornada da Liga inglesa, um helicóptero despenhou-se junto ao estádio do clube, campeão inglês em 2015/16.

Os internacionais portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira alinham no Leicester.

Lusa