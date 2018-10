O aparelho transportava cinco pessoas, entre elas o empresário tailandês. O helicóptero caiu cerca de uma hora depois do fim do jogo com o West Ham.

Não há ainda informação oficial sobre o incidente, foi apenas confirmada a morte do dono do clube por fontes próximas ouvidas pela imprensa inglesa.

O comunicado oficial sobre o incidente deverá ser divulgado ainda este domingo.