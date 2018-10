Felipe (22') e Marega (80') fizeram os golos do triunfo portista.

Com esta vitória, os azuis e brancos ultrapassam o Benfica e alcançam o SC Braga no topo da classificação, com 18 pontos. Já o Feirense segue na 13.ª posição, com 9 pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto visita o Marítimo (3 de novembro às 18h00) e o emblema de Santa Maria da Feira recebe o Tondela (4 de novembro às 15h00).