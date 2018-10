Lewis Hamillton pentacampeão mundial de Fórmula 1

O piloto holandês da Red Bull assumiu o comando logo na partida e só o cedeu nas paragens para trocar de pneus, concluindo as 71 voltas ao traçado Hermanos Rodriguez com 17,316 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel, que precisava de vencer para evitar os festejos do britânico.

Lewis Hamilton, apesar de uma corrida tensa devido ao desgaste excessivo dos pneus, terminou no quarto lugar, uma das posições que lhe convinham no caso de Sebastian Vettel (Ferrari) vencer, a meio segundo do vencedor.

O alemão da Ferrari fez o que lhe competia, atacou desde a partida, chegou a estabelecer a melhor volta da corrida, mas não chegou. Foi segundo, atrás de Verstappen, e entregou definitivamente o título ao piloto britânico, que entra numa nova galeria de lendas da Fórmula 1.

Os cinco títulos agora formalizados permitem igualar o argentino Juan Manuel Fangio e colocam-no a apenas dois do mais titulado de todos, o alemão Michael Schumacher.

Este foi também o segundo bicampeonato de Hamilton, depois de vencer em 2014 e 2015. As restantes coroas foram conquistadas em 2008 e 2017.

A Mercedes ficou a 31 pontos de se sagrar campeã mundial de construtores.



Lusa