Nani (31' e 66') e Bruno Fernandes (64') fizeram os golos do triunfo leonino.

Com este triunfo, o Sporting segue no 5.º lugar, com 16 pontos, menos um que o Benfica e menos dois que os líderes FC Porto e Sporting de Braga. Já os axadrezados caem para o 15.º lugar, o último antes da zona de descida, com 7 pontos.

Na próxima jornada, os leões jogam nos Açores com o Santa Clara (4 de novembro às 17h30) e o Boavista recebe o Vitória de Guimarães (3 de novembro às 20h30).