Este ano, a SIC e o Expresso juntaram-se numa equipa única e, até chegar à final, deixou pelo caminho Correio da Manhã, a SIC Porto e a TVI.

A prova tem uma fase de apuramento com grupos em Lisboa e no Porto, e a final realizou-se no Complexo Desportivo da Anadia.

Em anos anteriores, o Expresso já tinha vencido duas finais e a SIC uma outra. Com este troféu, o grupo Impresa arrecada o 4.º título em oito possíveis.

A Liga MediaCup é uma competição de futebol sete, exclusiva da comunicação social.