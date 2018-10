Judoca português foi quinto no Grand Slam de Abu Dhabi

Jorge Fonseca, sexto do ranking mundial e primeiro cabeça de série, venceu no primeiro combate, em apenas 25 segundos, o chileno Thomas Briceno, derrotando depois, nos quartos de final o austríaco Aaron Fara, sempre por 'ippon'.

O judoca do Sporting falhou o acesso à final ao perder, na meia-final, com o azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico, por 'wazari'.

No combate para atribuição da medalha de bronze, o português foi derrotado por 'ippon' pelo letão, igualando o quinto lugar conseguido, no sábado, por Joana Ramos, no torneio de -52 kg.Na categoria -78 kg, Yahima Ramirez perdeu no primeiro combate com a alemã Luise Malzhan, por 'ippon'.

Lusa