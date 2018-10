Manchester City, com Bernardo Silva no onze, vence Tottenham e retoma liderança

O golo do triunfo surgiu bem cedo, logo aos seis minutos, muito pelo talento do extremo inglês Raheem Sterling, que recebeu um passe longo do guarda-redes Ederson, bateu a oposição direta de Kieran Trippier e ofereceu o golo a Mahrez, que levantou os braços para o céu, dedicando o golo ao presidente do seu anterior clube, o Leicester, que faleceu no sábado num acidente de helicóptero.

Em Wembley, com um relvado muito maltratado por um jogo de futebol americano no fim de semana, o Manchester City controlou o jogo durante a primeira parte e criou oportunidades para poder aumentar a vantagem, mas na segunda parte foi forçado a sofrer um pouco face à reação do Tottenham.

Bernardo Silva alinhou durante os 90 minutos com mais uma exibição de qualidade, protagonista de vários passes de rutura e mudanças de flanco demonstrativas da sua inteligência e visão de jogo.

De assinalar ainda a entrada do internacional Kevin De Bruyne, aos 71 minutos, a substituir Sergio Aguero, ele que vem de uma paragem longa por lesão, e ainda não se estreou a titular.

Com esta vitória de hoje, o Manchester City retomou a liderança com 26 pontos, os mesmos do Liverpool, que é segundo classificado, e mais dois do que o Chelsea, que é terceiro, enquanto o Tottenham é quinto, com 21.

