Nove portugueses na segunda ronda do Mundial de surf de juniores

No domingo, Joaquim Chaves, Francisca Veselko, Concha Balsemão, Gabriela Dinis, Mariana Garcia e Carolina Santos conseguiram o apuramento para a fase seguinte da competição, juntando-se a Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro e Diogo Martins, que se qualificaram no sábado.

Miguel Matos e Mafalda Lopes não estiveram tão bem nos seus 'heats' e juntaram-se nas repescagens a Salvador Couto, o único jovem luso que não se tinha qualificado no dia anterior.

"O objetivo era colocar todos os atletas na ronda seguinte. Infelizmente, o Miguel e a Mafalda foram para as repescagens. Apesar de tudo, estamos satisfeitos com o surf que todos os atletas têm vindo a fazer ao longo da viagem e acreditamos que vão continuar a avançar no campeonato", sublinhou David Raimundo, selecionador nacional de surf.

A competição, que junta atletas de 44 nacionalidades, decorre até dia 04 de novembro, em Huntington Beach, na Califórnia.

Lusa