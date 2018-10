Pedro Sousa subiu 14 lugares no ranking de ténis ao chegar à final em Lima

O número dois português, que tinha iniciado o torneio peruano no 138.º posto, mantém este estatuto, atrás de João Sousa, que permanece no 48.º lugar da hierarquia.

Gastão Elias protagonizou uma 'queda' de 17 posições, para o 215.º posto, enquanto João Domingues subiu ao 222.º lugar, Gonçalo Oliveira ao 281.º e Frederico Silva ao 288.º.

O ranking continua a ser liderado pelo espanhol Rafael Nadal, seguido do sérvio Novak Djokovic e do suíço Roger Federer, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O sul-africano Kevin Anderson, que venceu o torneio de Viena, no domingo, foi o protagonista da única subida nos 10 primeiros lugares, ao assumir o sexto lugar, promovendo as descidas de posição do croata Marin Cilic e do austríaco Dominic Thiem.

A maior subida da semana foi alcançada pelo romeno Marius Copil, que foi derrotado por Federar na final de Basileia e subiu 33 lugares para o 60.º posto.

No ranking feminino, a ucraniana Elina Svitolina, que venceu as ATP Finals, subiu ao quarto lugar, ficando atrás da romena Simona Halep, que vai terminar o ano na liderança do circuito, da alemã Angelique Kerber e da dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda e terceira classificadas.

Lusa