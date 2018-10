Quem era a tailandesa que morreu na queda do helicóptero do dono do Leicester

Nursara Suknamai tinha 33 anos e morreu juntamente com Vichai Srivaddhanaprabha, o seu patrão e presidente do clube inglês Leicester. No incidente, morreram também o amigo do dirigente, Kaveporn Pupare, e os pilotos Eric Sawffer e Izabela Roza Lechowicz.

Em 2005, a modelo acabou em segundo lugar no concurso Miss Universo da Tailândia e venceu a competição de "Miss Fotogénica", antes de se virar para a televisão.

Segundo o Telegraph, Nursara Suknamai participou em várias telenovelas tailandesas entre 2007 e 2013, tendo depois começado a trabalhar a tempo inteiro como assistente de Vichai Srivaddhanaprabha.

As redes sociais da antiga modelo mostram um estilo de vida glamoroso, com viagens por várias capitais europeias e jantares nos melhores restaurantes.

A antiga modelo mostrava nas redes sociais a sua paixão por viagens e pelo clube inglês. Nursara Suknamai partilhou ainda fotografias com jogadores do Leicester, como Harry Maguire, Jamie Vardy ou Wes Morgan.