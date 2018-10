Médio Florentino Luís renova com Benfica até 2023

O Benfica lembra que a ligação do médio, de 19 anos, aos 'encarnados' data de 2010, quando, ainda infantil e proveniente do Real SC, iniciou um vínculo que já dura há nove temporadas.

Recentemente, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, voltou a sublinhar a aposta na formação, referindo que há três ou quatro jogadores que devem fazer parte do plantel principal na próxima época, entre os quais Florentino."Há três ou quatro jogadores que no próximo ano têm de estar no plantel principal.

O João Filipe (Jota), o Ferro, o Florentino e, possivelmente, o Willock", disse então Vieira.Esta época, o médio foi titular absoluto em todos os jogos da equipa B dos 'encarnados, vice-líder na II Liga, e esteve também na vitória em Atenas pelos juniores na UEFA Youth League, diante do AEK Atenas.

O médio, que soma 55 jogos na II Liga, apesar dos seus 19 anos, foi campeão pelo Benfica de iniciados (2013/14) e juniores (2017/18), bem como finalista vencido na UEFA Youth League, em 2016/17.A renovação de Florentino segue-se à de outras 'estrelas' da formação 'encarnada', nomeadamente de João Filipe 'Jota', até 2022, e Gedson Fernandes, até 2023.

Lusa