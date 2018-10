Simeone diz que Gelson Martins deu passo em frente na integração na equipa

"Gostei da sua generosidade para colaborar com a equipa, também da sua velocidade e insistência. Hoje deu um passo em frente importante", disse.

O futebolista português Gelson Martins estreou-se a marcar pelo Atlético de Madrid, fazendo o único golo do triunfo sobre a equipa do quarto escalão, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Rei, naquela que foi também a sua estreia a titular pelos 'colchoneros'.

Depois de rescindir unilateralmente com o Sporting, o internacional português, de 23 anos, tinha sido utilizado apenas em três encontros da liga espanhola, sempre como suplente utilizado.

Lusa