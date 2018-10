Três portugueses apuram-se para terceira ronda do Mundial de Surf de juniores

Com o objetivo de manter os atletas afastados da fase de repescagens, as provas masculinas terminaram com os apuramentos de Diogo Martins, Afonso Antunes e Joaquim Chaves, sendo que apenas Guilherme Ribeiro foi parar às repescagens, por apenas uma décima.

Na categoria feminina, nenhuma atleta conseguiu garantir um lugar na próxima ronda do quarto principal, com Francisca Veselko, Gabriela Dinis, Concha Balsemão, Mariana Garcia e Carolina Santos a terem agora de enfrentar a repescagem para tentarem manter-se em prova.

"Portugal teve hoje um dia mau. Fomos pouco competentes nos inícios dos 'heats' e isso custou-nos caro. Neste momento, apenas três atletas estão no evento principal. Para os restantes, vai agora começar a batalha das repescagens. Acredito que, corrigindo os erros de hoje, nos próximos 'heats' vamos ter mais sucesso", sublinhou o selecionador nacional de surf, David Raimundo.

A competição, que junta atletas de 44 nacionalidades, decorre até dia 4 de novembro, em Huntington Beach, na Califórnia.