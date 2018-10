Clube de futebol russo multado por cânticos discriminatórios

A Federação Russa de Futebol revelou que os adeptos Rostov, no jogo de sábado do campeonato com o Anzhi, entoaram cânticos ofensivos "sobre as origens" dos fãs visitantes.

Várias pessoas das regiões predominantemente muçulmanas do norte do Cáucaso muitas vezes enfrentam discriminação na sociedade russa. Esta não é a primeira vez que um clube de futebol russo foi multado nestas condições.

O Zenit de São Petersburgo, o CSKA de Moscovo e o Spartak de Moscovo enfrentaram sanções semelhantes em anos anteriores.

Lusa