Jogos do Santa Clara em casa vão poder ter 10 mil adeptos

Segundo a informação disponibilizada no site oficial e nas redes sociais do clube açoriano, as bancadas do Estádio de São Miguel poderão acolher, já a partir do jogo do próximo domingo com o Sporting, mais dois mil lugares do que estava inicialmente previsto.

A decisão surgiu após uma vistoria feita pela Liga ao campo onde decorrem todos os jogos oficiais do clube açoriano, passando a lotação máxima de 8.000 para 10.000 lugares.

A mesma nota especifica que a partir desta quinta-feira a sede do clube, em Ponta Delgada, estará aberta para a venda de bilhetes para os novos setores para o jogo deste domingo entre Santa Clara e Sporting, marcado para as 16:30 locais (mais uma em Lisboa).

Lusa